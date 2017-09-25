Тело молодого мужчины найдено в центре Москвы

В Тверском районе столицы найден мертвым 28-летний мужчина. Труп обнаружен в 1-м Тихвинском тупике, передает агентство "Москва".

"Труп мужчины 1989 года рождения с телесными повреждениями", – пояснили правоохранители. Тело отправлено в морг для установления причины смерти. Все обстоятельства случившегося выясняются.