Тело молодого мужчины найдено в центре Москвы

В Тверском районе столицы найден мертвым 28-летний мужчина. Труп обнаружен в 1-м Тихвинском тупике, передает агентство "Москва".
"Труп мужчины 1989 года рождения с телесными повреждениями", – пояснили правоохранители. Тело отправлено в морг для установления причины смерти. Все обстоятельства случившегося выясняются.
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