Во Внуково в ДТП с трактором пострадал ребенок

В столичном районе Внуково произошло ДТП с участием двух легковушек и трактора. В результате инцидента пострадали несколько человек, в том числе пятилетний ребенок, передает "360".

Для госпитализации малыша был привлечен санитарный вертолет Московского авиационного центра. До медучреждения ребенка сопровождала авиамедицинская бригада. Все обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работают правоохранители.