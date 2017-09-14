Клоуна-воришку судят за ограбление цирка Запашных

В Москве судят мужчину, обокравшего цирк братьев Запашных. Переодевшись клоуном, он пробрался в гримерку артистов и вынес оттуда технику и личные вещи.

Общая сумма ущерба составила более миллиона рублей. Вор попался на сбыте краденного ноутбука и был отдан под суд. Отмечается, что это не единственный криминальный эпизод в жизни лжеклоуна. Он обвиняется в совершении серии краж по всей Москве.

"Завершено расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению мужчины в серии краж имущества граждан на общую сумму свыше миллиона рублей", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она добавила, что установлена его причастность еще к восьми эпизодам – на протяжении 2016 года он выносил ценности из офисов столицы. "Злоумышленник... проникал в здания путем взлома окон или дверей", – сказала Волк.

Эдгард Запашный, пострадавший от действий предприимчивого преступника, отдает ему должное. "Он обладает неким актерским мастерством, потому что он везде смог проявить себя как человек, давно живущий в этом цирке. Я имею в виду, как строитель он общался с артистами, попросил закурить, постоял поговорил с кем-то. Он не вел себя на панике, как это иногда бывает у воров: зашел, украл и побежал – нет. Он очень хладнокровно действовал, шел туда, куда нужно, знал, в какой момент артисты покидают свои гримерки. Знал, в какие гримерки ему надо зайти, и у него все получилось. То есть здесь нашего героя надо только похвалить, потому что он подготовился и реализовал это все", – прокомментировал артист новость о суде над вором.

По словам Запашного, злоумышленник действовал не в одиночку. "Во-первых, его координировали извне, то есть у него был сообщник. Он не отпускал рацию из своих рук. Кто-то с наружного периметра подсказывал ему, где в данный момент находится охрана", – рассказал артист.