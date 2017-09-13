В Петербурге водитель протаранил остановку с людьми

Трое человек пострадали, двое находятся в больнице. Подробности аварии выясняются.

В Северной столице водитель Volkswagen Polo протаранил остановку общественного транспорта, по предварительным данным, не справившись с управлением. Он врезался в троллейбус, потом – в легковую машину, а в итоге влетел в остановку.

В пресс-службе управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уточнили, что авария произошла поздно вечером на пересечении улицы Солдата Корзуна и проспекта Ветеранов. Обстоятельства и причины случившегося выясняются, на месте происшествия работают сотрудники ГАИ, передает телеканал 360.