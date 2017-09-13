В пруду на севере Москвы нашли труп мужчины

Правоохранители обнаружили мертвого мужчину в пруду на севере столицы. Предположительно, он скончался несколько дней назад.
Тело отвезли в морг. Специалисты не выявили признаков насильственной смерти, передает агентство городских новостей "Москва". По факту происшествия ведется проверка.
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