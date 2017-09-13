В пруду на севере Москвы нашли труп мужчины

Правоохранители обнаружили мертвого мужчину в пруду на севере столицы. Предположительно, он скончался несколько дней назад.

Тело отвезли в морг. Специалисты не выявили признаков насильственной смерти, передает агентство городских новостей "Москва". По факту происшествия ведется проверка.