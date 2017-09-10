Сильнее всего ураган "Ирма" ударит по Санкт-Петербургу

Наиболее интенсивный удар урагана "Ирма" по территории США придется на город Санкт-Петербург в штате Флорида. "Направление главного удара "Ирмы" приходится на город Санкт-Петербург, и это будет действительно ужасный удар", – цитирует ТАСС главу Гидрометцентра Романа Вильфанда. Он подчеркнул, что в России влияние урагана ощущаться не будет.
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