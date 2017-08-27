В Турции погиб турист из России

В курортном городе Аланья в Анталии на средиземноморском побережье Турции погиб турист из России, передает Life.ru. По данным местных СМИ, им оказался 68-летний Николай Кудинов. Сообщается, что мужчина утонул. Другие россияне заметили происходящее и бросились ему на помощь, однако было уже поздно. Тело погибшего направлено в Анталью для проведения судмедэкспертизы.