В промзоне на юге Москвы обнаружено тело мужчины

На территории бывшего завода в Даниловском районе столицы обнаружено тело 35-летнего мужчины. По предварительным данным, его смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы, передает агентство "Москва".
В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия. На месте работают правоохранители.
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