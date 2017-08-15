Сотрудник Лондонской биржи умер после падения с седьмого этажа

Мужчина умер после падения с балкона на седьмом этаже штаб-квартиры Лондонской биржи в центре британской столицы, передает Reuters. В полиции подтвердили это сообщение, отметив, что мужчина выпал с верхнего этажа здания. В правоохранительных органах Лондона добавили, что в обстоятельствах произошедшего не видят ничего подозрительного. Сотрудники Лондонской биржи сообщили, что погибший был их коллегой.