На Украине застрелили россиянина

В Россию с территории Украины было доставлено тело 43-летнего жителя Ачинска в Красноярском крае с пулевым ранением в голову, передает РИА Новости. Региональное управление Следственного комитета возбудило по факту произошедшего уголовное дело об убийстве. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Известно, что на Украине россиянин был с 13 июля по 2 августа 2016 года. Более точное его местонахождение, а также обстоятельства убийства и личность преступника устанавливают российские правоохранительные органы.