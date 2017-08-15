В Москве продавщице "Пятерочки" сломали череп бутылкой пива

В супермаркете "Пятерочка" на улице Летчика Бабушкина на северо-востоке Москвы покупатель обругал продавщицу, а затем бросил в нее бутылку пива объемом 1,5 литра. С переломом лицевой кости черепа 44-летняя женщина была доставлена в больницу, передает агентство городских новостей "Москва". Пострадавшая рассказала, что агрессия напавшего была ничем не мотивирована. На месте происшествия полиция задержала 31-летнего москвича, который был изобличен в содеянном. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".