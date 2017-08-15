Изъятие крупнейшего арсенала оружия в Москве попало на видео
На кадрах оперативной съемки видно большое количество автоматов Калашникова, ружей, пистолетов-пулеметов отечественного и зарубежного производства, пистолетов и револьверов. Также обнаружены противопехотные мины, запалы, взрывчатка и реактивные гранаты, передает Lenta.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.
Оружие могло принадлежать задержанным 14 августа в Московском регионе боевикам. По факту незаконного оборота оружия было возбуждено уголовное дело.
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