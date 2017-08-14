В московском метро поезд сошел с рельсов

На территории электродепо "Фили" Филевской линии столичного метрополитена во время маневров с рельсов сошла тележка третьего вагона обкаточного состава, передает агентство городских новостей "Москва". В качестве основной версии ЧП рассматривается неисправность рельса, возникшая из-за повышенной температуры.

Представитель пресс-службы подземки подчеркнул, что не использующийся для перевозки людей обкаточный состав проводил маневры в депо, опасности для пассажиров и сотрудников метро нет. Восстановительные работы заняли 20 минут. Администрация столичной подземки проводит расследование.