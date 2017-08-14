Звезда американского кино умерла после трех лет борьбы с раком

В онкологической больнице City of Hope в городе Дуарти (штат Калифорния) в возрасте 82 лет скончался американский актер и сценарист Джозеф Болонья, сообщает издание Deadline. "У него была красивая жизнь и достойная смерть с полными положительных переживаний тремя годами с момента постановки диагноза "рак предстательной железы", – отметила его вдова, 52-летняя актриса Рене Тейлор. Зрителям Джозеф Болонья известен по фильму "Мой лучший год" режиссера Ричарда Бенджамина.