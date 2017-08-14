В Испании задержали трех россиян после убийства итальянца
Схватка между россиянами в возрасте от 20 до 26 лет и 22-летним итальянцем Никколо Сьятти произошла в ночь на 12 августа 2017 года, передает местное издание elPeriodico. Один из туристов нанес флорентийцу сильный удар по голове, в результате чего причинил ему смертельную травму. Вскоре после госпитализации потерпевшего медики отметили, что он находится в критическом состоянии. Неутешительный прогноз врачей подтвердился утром 13 августа. Отметим, что после убийства туристы скрылись с места преступления, однако вскоре они все же были задержаны местной полицией. Мотивы столкновения россиян и итальянца до сих пор неизвестны.
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