Знаменитый актер трогательно обратился к похитителям дочери

Знаменитый канадский актер Донал Лог, известный по многим ролям в сериалах "Готэм" и "Викинги", обратился к похитителям своей дочери через соцсети. Он попросил их вернуть трансгендера домой, так как эта ситуация "зашла слишком далеко".

Донал Лог рассказал о поисках юной Джейд на своей странице в социальной сети Facebook. По его словам, он уже подключил к поискам дочери полицию Нью-Йорка и ФБР. "Обращаюсь к кому-либо, кто знает, где она может быть – это зашло слишком далеко, это слишком безумно", – написал он. Актер пообещал, что найдет "выход" для всех соучастников преступления, если они добровольно вернут ее к родителям.

"Просто оставьте ее", – попросил он в Facebook. "Позвольте ей связаться с ее матерью, Кейси, или мной, – мы примем ее обратно, обнимем и обойдемся без вопросов", – написал Донал Лог.

Пользователи соцсети массово откликнулись на трагедию канадского актера. "Молюсь за силу твоей семьи, чтобы вы выдержали все это", – написала Jennifer Burgos. "Надеюсь, Джейд скоро вернется целой и невредимой. Твоя любовь к ней очевидна, правда", – прокомментировал пост артиста RF Redux. "Спасибо, что гордишься дочерью – говорю это как взрослый трансгендер, который знает, как много это значит", – добавил он.

Ранее в июне 2017 года впервые стало известно о пропаже Джейд Коуг. По данным газеты Daily Mail, девочка-трансгендер пошла встретиться с другом в Нью-Йорке. После этого ее более не видели.

Донал Лог – знаменитый канадский актер, известный по таким фильмам, как "Зодиак", "Челюсти 3D", "Блэйд", "Макс Пэйн" и многим другим. Также он снимался в нескольких сериалах, среди них – "Готэм", "Викинги" и "Доктор Хаус".