Американец едва не убил трансгендера во время кастрации

Полиция Колорадо задержало гражданина США, который взялся проводить сложную операцию по удалению тестикул, не имея медицинской лицензии. Его пациент-трансгендер едва не лишился жизни на операционном столе.

Операция по удалению тестикул проходила в квартире самого пациента в Денвере. 57-летний Джеймс Лоуэлл Пеннингтон проводил ее при помощи армейской аптечки, передает ABC News. Свидетелем всех манипуляций стала жена трансгендера.

Само удаление тестикул заняло 90 минут. Затем последовали три часа, в течение которых идущую из раны кровь так и не удалось остановить. В итоге жена жертвы хирурга без лицензии позвонила в службу спасения.

Операция на дому едва не стоила трансгендеру жизни, однако своего он тем не менее добился. Специалисты утверждают, что вернуть отрезанный орган на место уже не представляется возможным, поскольку между его удалением и вызовом службы 911 прошло слишком много времени.

Тем временем Джеймс Пеннингтон был задержан. Ему предъявлено обвинение в нападении первой степени с причинением тяжкого вреда здоровью.