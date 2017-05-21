Американец едва не убил трансгендера во время кастрации

Сбой связи в России Страсти вокруг Максаковой Дом-2 Гороскоп Главные события Москвы

Самое читаемое

Жена застала Малахова спящим с Бузовой
Пригожин огорошил известием о Максаковой
В семье звезды "Дома-2" случилось страшное горе
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
Пластический хирург посчитал операции Пугачевой
партнеры
Воскресенье 21 мая
Лента новостей
16:47
В Москве состоялся Венский бал
16:40
Жена самарского миллионера утопает в роскоши
15:54
Особенности межнационального туризма
14:52
Новый поворот в скандале со сменой пола звезды "Дома-2"
14:37
В Госдуме выступили против шантажа депутатов
14:31
Особо опасный преступник сбежал из СИЗО
14:10
Опасная болезнь певицы Мадонны
13:57
Голая Ходченкова насмешила известного актера в постели
13:37
В огненной аварии с Ferrari под Москвой погибли два человека
13:09
Москвичей призвали готовиться к снегопадам в конце мая
12:53
Избитый заместитель Емельяненко попал в больницу в Москве
12:33
В Москве перекрыли участок метро
12:24
Пресняков об изменах в браке с Орбакайте
12:01
Когда грянет новый Майдан на Украине
11:56
Как проходила свадьба сестры Кейт Миддлтон
11:32
Российский режиссер рассказал о свадьбе с внуком президента Перу
10:43
В центре Москвы перекроют несколько улиц
00:17
Васильев: Шантаж депутатов недопустим
00:15
Умер первый президент Удмуртии Александр Волков
22:20
Возмущенные зрители покинули концерт Пугачевой
19:55
Мать детей Галкина похожа на Михалкову
18:49
Канадцы жестко вернули Россию с небес на землю
18:01
Москвичей ждут последние заморозки
17:55
Новая головоломка оставила людей без сна
17:39
Заказчиков убийства Джона Леннона нашли в ЦРУ
17:10
Самбурская показала изуродованное пластикой лицо
16:44
Бузову подловили на признании в использовании фонограммы
16:15
Свадьба сестры Кейт Миддлтон стала сенсацией
15:40
Ирина Шейк в бикини лишила поклонников дара речи
15:04
Потеплению в Москве предсказали быстрый конец
14:52
Яркие образы Гоши Куценко
14:30
Порошенко грозит жителям Донбасса новыми Т-80
14:14
Российские керлингистки готовятся побеждать на Олимпиаде
13:47
В центре Москвы иномарка упала в реку
13:33
Боня в кружевах и перьях опозорилась в Каннах
13:01
Инна Чурикова стала британкой
13:00
Калашникову заподозрили в связи с сыном Копенкиной
11:39
Замужнюю учительницу из Канады осудили за оргию со школьниками
11:00
Гоша Куценко рассказал о разводе
10:34
Ученые научили организм самостоятельно побеждать рак
10:21
У 52-летней Моники Белуччи будет ребенок
23:10
Шепелев откровенно о воровстве денег Фриске
22:51
Ковальчук подставила Кудрявцеву в день рождения
22:01
На месте взрыва в Сочи ищут выживших
21:57
Найдена практическая польза грусти
21:51
Взрыв в Сочи разрушил дом
21:35
Максакова рассказала о тестостероне Вороненкова
21:33
Шоколад из России обложат пошлинами на Украине
21:26
Пентагон рассказал о повторении ударов США по Сирии
20:54
Захарова показала явление бобров москвичам
20:41
Лучшие декольте Канн
20:35
Над Ташкентом заметили НЛО (видео)
20:10
В убежище террористов в Дагестане нашли бомбу
20:06
Украинским журналистам грозит суд за призывы расстреливать ветеранов
19:49
В работе Twitter произошел двойной сбой
19:25
Корчевников выгнал с позором Джигурду
19:09
Фестиваль "Российская студенческая весна" завершается в Москве
19:08
Сбой связи в России ударил по таксистам
18:57
Кремль о встрече Путина с самым скандальным президентом
18:57
Киркоров разгромил "французика" Маруани в суде
18:44
В Кировской области отметили День посадки леса
18:43
Во Франции погибли двое военных
18:28
Смерть близких сильно ударила по шокированному Питту
18:25
Полицейские устроили погоню со стрельбой за угонщиком
18:18
Крупный пожар под Вологдой оставил десятки людей без жилья
18:09
Божена Рынска закатила скандал в Каннах
18:07
Пенсионерка-геймер стала звездой Сети
17:59
Автомобиль пошел кувырком из-за открытого люка (видео)
17:56
Прохожий пострадал при обрушении балкона в центре Москвы
17:48
Глобальное потепление ставит крест на вкусном кофе
17:40
Киев объяснил дело против Сталина и Берии
17:33
Пчелы превратили дом американки в гигантский улей (видео)
17:31
МВФ дал России совет по пенсиям
17:24
Как менялась Лера Кудрявцева
17:12
В Петербурге разгорелся секс-скандал с воспитанниками детдома
17:06
Правота Усманова в споре с Навальным доказана документами
17:06
России предсказали глобальный голод
16:46
Неузнаваемая Пугачева потрясла россиян
16:43
Чашка кофе спасла итальянцу жизнь
16:38
В Каннах освистали скандальную премьеру корейского режиссера
16:35
Политики США попали в черный список за удар по Порошенко
16:16
Дворцовый мост станет фиолетовым
16:07
Немецкая красавица стала "пивной королевой" (видео)
15:49
Солнцев врезал любовнику Бузовой за ложь
15:38
В Сети появились снимки подземного "города" нацистов
15:37
Лео Ди Каприо бросил сногсшибательную невесту
15:35
Продавец автосалона разбил спорткар за 13 миллионов
15:33
На малолетнего сына Фриске повесили многомиллионный долг
15:27
Названа причина массового сбоя связи в России
15:21
Потеря сына Ирины Муравьевой обернулась скандалом
15:14
Топ-10 смертельно опасных садовых растений
15:01
Учительница устроила драку со школьницами
15:00
Ева Польна сбежала в Париж
14:51
Россияне назвали главную заслугу Путина
14:45
Назван стартовый район программы реновации
14:37
Московская реновация станет примером для регионов
14:34
Познер позабавился с Макаревичем
14:31
Учительница променяла церковь на порно
14:20
Зараженное гриппом мясо птицы проникло в Россию
14:10
Российские курорты сдали позиции зарубежным
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Возмущенные зрители покинули концерт Пугачевой
Максакова рассказала о тестостероне Вороненкова
Шепелев откровенно о воровстве денег Фриске
На малолетнего сына Фриске повесили многомиллионный долг
Шепелев потерпел фиаско
Назван стартовый район программы реновации
Происшествия

Американец едва не убил трансгендера во время кастрации

Фото: GLOBAL LOOK press/Gabriel Szabo
Полиция Колорадо задержало гражданина США, который взялся проводить сложную операцию по удалению тестикул, не имея медицинской лицензии. Его пациент-трансгендер едва не лишился жизни на операционном столе.
прочитано 856 раз

Операция по удалению тестикул проходила в квартире самого пациента в Денвере. 57-летний Джеймс Лоуэлл Пеннингтон проводил ее при помощи армейской аптечки, передает ABC News. Свидетелем всех манипуляций стала жена трансгендера.

ПО ТЕМЕ

Гонщица-трансгендер решила уйти в балет

Мужчина сделал операцию по смене пола в 72 года

Само удаление тестикул заняло 90 минут. Затем последовали три часа, в течение которых идущую из раны кровь так и не удалось остановить. В итоге жена жертвы хирурга без лицензии позвонила в службу спасения.

Операция на дому едва не стоила трансгендеру жизни, однако своего он тем не менее добился. Специалисты утверждают, что вернуть отрезанный орган на место уже не представляется возможным, поскольку между его удалением и вызовом службы 911 прошло слишком много времени.

Тем временем Джеймс Пеннингтон был задержан. Ему предъявлено обвинение в нападении первой степени с причинением тяжкого вреда здоровью.

Автор: Геннадий Куприянов21 мая 2017, 10:59

комментарии

Политика

Кремль о встрече Путина с самым скандальным президентом
Политики США попали в черный список за удар по Порошенко
Трамп придумал план мести Обаме
Мечтательный Порошенко пригрозил переименовать Крым

Шоу-бизнес

Возмущенные зрители покинули концерт Пугачевой
Мать детей Галкина похожа на Михалкову
Самбурская показала изуродованное пластикой лицо
Бузову подловили на признании в использовании фонограммы

Проишествия

Подробности кровавой расправы над россиянином в Мексике
Побоище в китайском ресторане попало на видео
Чашка кофе спасла итальянцу жизнь
Опубликованы страшные кадры наезда на толпу в Нью-Йорке

Lifestyle

Инна Чурикова стала британкой
В Каннах освистали скандальную премьеру корейского режиссера
Познер позабавился с Макаревичем
Танцующий богатырь из трейлера Disney бьет рекорды (видео)
Шоу-бизнес

Пресняков об изменах в браке с Орбакайте

Музыкант решил не жалеть себя, рассказывая об опыте совместной жизни с дочерью Аллы Пугачевой
Шоу-бизнес

Голая Ходченкова насмешила известного актера в постели

Антон Филипенко стал настоящей звездой после роли в клипе "Ленинграда"
Шоу-бизнес

Новый поворот в скандале со сменой пола звезды "Дома-2"

Недоброжелатели утверждают, что нашли доказывающий их правоту снимок
Lifestyle

Жена самарского миллионера утопает в роскоши

Модель Ксения Царицына радует подписчиков фотографиями своего праздного образа жизни

Гороскоп

Опасная болезнь певицы Мадонны
У 52-летней Моники Белуччи будет ребенок
Варум и Агутин не могут быть вместе
Мирошниченко предупредили о проблемах со здоровьем

Фоторепортажи

Яркие образы Гоши Куценко
Лучшие декольте Канн
Как менялась Лера Кудрявцева
Газманов и Арзамасова показали чувства на красной дорожке

Спорт

Канадцы жестко вернули Россию с небес на землю
Мутко заявил об отставке Исинбаевой
Российские керлингистки готовятся побеждать на Олимпиаде
Травмированной Липницкой дали еще один шанс

Регионы

Пенсионерка-геймер стала звездой Сети
В Петербурге разгорелся секс-скандал с воспитанниками детдома
Учительница устроила драку со школьницами
Зараженное гриппом мясо птицы проникло в Россию
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru