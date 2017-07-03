Медики спасают москвича после неудачной попытки обрезания
Москвич был госпитализирован в результате членовредительства. По данным Lenta.ru, 52-летний мужчина самостоятельно обратился в медицинское учреждение.
Как выяснили правоохранители, после употребления алкоголя он решил сделать себе обрезание, но из-за сильного опьянения не смог провести круговые сечения и порезал детородный орган. Пострадавший находится в урологическом отделении. Что толкнуло его на этот шаг, пока не известно.
Добавим, что обрезание – опасное хирургическое вмешательство. В мае 2017 года специалисты из Южной Африки провели третью в мире удачную операцию по трансплантации пениса, которая длилась около десяти часов. Примечательно, что пациент лишился детородного органа во время обрезания, которое ему сделали 20 лет назад.
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