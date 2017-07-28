В Москве пьяный мужчина угнал теплоход и устроил аварию
По данным следствия, уроженец Ярославской области угнал пассажирское судно вместимостью 60 человек. Но этим "капитан" под мухой не ограничился, передает EG.ru.
Затем он поплыл на "Егории" к причалу Кленовый бульвар, где врезался в стоящий теплоход "Сильвер", сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.
Теперь правоохранители возбуждено уголовное дело по статье "Угон водного транспорта" в отношении мужчины. В настоящее время подозреваемому избирается мера пресечения.
Похожий случай произошел с россиянином Александром Астраханцевым в 2013 году. Напомним, российский турист угнал в Таиланде парусный катамаран. Он признался, что таким образом исполнял свою мечту о длительном морском путешествии.
На судне мужчина намеревался дойти до Филиппин или даже до Австралии. Однако ему помешали обстоятельства – в дизельном двигателе кончилось горючее, а попутного ветра не было. В результате ему пришлось разбираться с правоохранителями, представ перед судом.
Как писали Dni.Ru, ранее в азербайджанского миллионера Физули Абдуллаева неизвестные из бухты угнали 65-метровую яхту. Предприниматель использовал ее для личных прогулок. Судно находилось в местном яхт-клубе в бакинской бухте, причем содержалось там с 2006 года.
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