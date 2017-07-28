В Москве пьяный мужчина угнал теплоход и устроил аварию

Курьезный случай произошел в столице 27 июля. В этот день 30-летний мужчина, перебрав со спиртным, угнал теплоход "Егорий".

По данным следствия, уроженец Ярославской области угнал пассажирское судно вместимостью 60 человек. Но этим "капитан" под мухой не ограничился, передает EG.ru.

Затем он поплыл на "Егории" к причалу Кленовый бульвар, где врезался в стоящий теплоход "Сильвер", сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Теперь правоохранители возбуждено уголовное дело по статье "Угон водного транспорта" в отношении мужчины. В настоящее время подозреваемому избирается мера пресечения.

Похожий случай произошел с россиянином Александром Астраханцевым в 2013 году. Напомним, российский турист угнал в Таиланде парусный катамаран. Он признался, что таким образом исполнял свою мечту о длительном морском путешествии.

На судне мужчина намеревался дойти до Филиппин или даже до Австралии. Однако ему помешали обстоятельства – в дизельном двигателе кончилось горючее, а попутного ветра не было. В результате ему пришлось разбираться с правоохранителями, представ перед судом.

Как писали Dni.Ru, ранее в азербайджанского миллионера Физули Абдуллаева неизвестные из бухты угнали 65-метровую яхту. Предприниматель использовал ее для личных прогулок. Судно находилось в местном яхт-клубе в бакинской бухте, причем содержалось там с 2006 года.