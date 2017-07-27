Москвичу проломили череп монтировкой

На юго-западе Москвы в супермаркете безработный напал на 58-летнего москвича. Злоумышленник избил мужчину монтировкой.

В результате происшествия пострадавший получил перелом черепа и множественные ушибы. Он был доставлен в больницу. Полиция разыскивает предполагаемого преступника, возбуждено уголовное дело, передает агентство городских новостей "Москва".