Москвичу проломили череп монтировкой

На юго-западе Москвы в супермаркете безработный напал на 58-летнего москвича. Злоумышленник избил мужчину монтировкой.
В результате происшествия пострадавший получил перелом черепа и множественные ушибы. Он был доставлен в больницу. Полиция разыскивает предполагаемого преступника, возбуждено уголовное дело, передает агентство городских новостей "Москва".
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