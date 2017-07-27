На Москве-реке загорелся прогулочный корабль

В Москве днем 27 июля загорелся прогулочный катер. Происшествие случилось недалеко от Гончарной набережной.

О пожаре сообщили очевидцы, передает РЕН ТВ. Информацию о произошедшем подтвердил источник в экстренных службах, сообщает агентство городских новостей "Москва". Возгорание было ликвидировано экипажем до прибытия спасателей.