На Москве-реке загорелся прогулочный корабль

В Москве днем 27 июля загорелся прогулочный катер. Происшествие случилось недалеко от Гончарной набережной.
О пожаре сообщили очевидцы, передает РЕН ТВ. Информацию о произошедшем подтвердил источник в экстренных службах, сообщает агентство городских новостей "Москва". Возгорание было ликвидировано экипажем до прибытия спасателей.
Что стало причиной события, непонятно
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