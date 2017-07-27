В Москве задержали банду неонацистов – торговцев оружием

ФСБ задержала в Москве и Подмосковье участников неонацистской группировки, торговавших оружием и взрывчаткой, передает Life.ru. Во время обысков у них изъяли десятки автоматов и пистолетов, гранаты, три килограмма тротила, свыше полутора тысяч патронов и комплектующие для оружия. Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и сбыте оружия, а также о его изготовлении.