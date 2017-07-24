"Трампы" попались на ограблении

В Италии карабинеры задержали с поличным двоих переодетых в президента США Дональда Трампа злоумышленников, грабящих банкоматы. По мнению правоохранителей, на счету бандитов несколько десятков ограблений.

В итальянском Турине злоумышленники уже взломали сейф и заложили взрывчатку в банкомат, когда на пороге финансового учреждения неожиданно появились карабинеры. Камеры наблюдения показали, что два грабителя перед вскрытием банкомата надели маски, изображающие американского президента Дональда Трампа.

Задержанные оказались братьями, их имена – Витторио и Иван Лафоре. Как считает следствие, братья виновны в нескольких десятках подобных ограблений по всему Пьемонту. Чтобы оставаться мобильными и иметь возможность быстро скрываться, братья использовали угнанный автомобиль, который периодически перекрашивали, сообщают "Аргументы и факты". Маски главы Белого дома злоумышленники использовали неоднократно.

Colpi bancomat, presi banditi alla Trump - Fratelli accusati decine colpi in Piemonte, si ispiravano a film https://t.co/sKaUlNDVVm — Ansa Piemonte (@Ansa_Piemonte) 24 июля 2017 г.

Российские злоумышленники тоже иногда пользуются масками – что, впрочем, не мешает полиции вовремя находить и задерживать преступников. Так, в поселке Малый Атлым в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа в отделение банка ворвались двое грабителей в масках, скрутили клерков и забрали из сейфа около трех миллионов рублей, после чего сели на снегоход и скрылись в тайге, сообщали Dni.Ru. Грабителей взяли в 23 километрах от места преступления. У них изъяли оружие, неподалеку нашли и похищенные деньги. Преступники оказались двоюродными братьями из Нягани.