Трамп раскрыл неожиданную тему беседы с Путиным

Президент США Дональд Трамп в интервью изданию The New York Times раскрыл подробности "тайной" встречи на полях международного саммита G20 в Гамбурге с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам главы Белого дома, речь шла об усыновлении.

"К десерту я спустился, чтобы поздороваться с Меланьей, и пока был там, поздоровался с Путиным. Это был недолгий разговор – может быть, 15 минут. Просто поговорили о разном. На самом деле было очень интересно", – рассказал журналистам политик.

"Мы говорили о русском усыновлении. Да. Я всегда находил это интересным", – добавил американский лидер. Впрочем, в основном беседа состояла из обмена любезностями, заверил Трамп.

Как писали Dni.Ru, саммит "Большой двадцатки" прошел в Гамбурге 7-8 июля 2017 года. В его рамках состоялась первая встреча Путина и Трампа. Позже в прессе появилась информация о том, что президент США имел еще один, якобы секретный разговор с российским коллегой.

Трамп отреагировал на это со свойственной ему прямотой. "Фальшивая новость о тайном ужине с Путиным ужасна. Все лидеры G20 и их супруги были приглашены немецким канцлером. Пресса знала это!" – написал он в соцсети Twitter.

Fake News story of secret dinner with Putin is "sick." All G 20 leaders, and spouses, were invited by the Chancellor of Germany. Press knew!