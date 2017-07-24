На украинской базе отдыха произошел взрыв

На одной из баз отдыха в поселке городского типа Затока Белгород-Днестровского района Одесской области произошел взрыв. После этого начался пожар, передает "Интерфакс-Украина". По предварительным данным, взорвался баллон с газом. Информации о пострадавших не поступало. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.