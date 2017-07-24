Слон убил туриста в Эфиопии

В Национальном парке Чебера Чурчура на юге Эфиопии слон насмерть забил туриста из Испании, передает РИА Новости. Его тело уже доставлено на родину.

Парк Чебера Чурчура считается одним из лучших в мире мест для наблюдения за слонами, буйволами и другими дикими животными. Прибывшие на место туристы проезжают десять километров на внедорожнике, после чего идут пешком.