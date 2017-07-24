Друзья подожгли именинника на 25-летие
На кадрах видно, как юбиляр в пылезащитной маске и с завязанными руками за спиной ждет "экзекуции". По традиции, его должны сначала облить водой, а затем обсыпать корицей. Однако что-то пошло не так: неожиданно раздался хлопок, и парня охватило пламя.
По словам одного из свидетелей происшествия, скорее всего, возгорание образовалось из-за слишком сильного пыльного облака. "В целом с ним все в порядке. У него только небольшие ожоги на ногах", – цитирует очевидца Life.ru.
Супружескую жизнь пара вела на расстоянии
Наследник актера сделал неожиданное заявление
Актер довольно грубо поздравил певицу с 40-летием
Действиями девушки заинтересовались правоохранители