Друзья подожгли именинника на 25-летие

В датском городе Оденсе в честь 25-летия своего приятеля компания молодых людей решила провести странный ритуал. Участвовать в нем могут только холостяки. Однако то, что задумывалось как шутка, чуть не обернулось настоящей трагедией.

На кадрах видно, как юбиляр в пылезащитной маске и с завязанными руками за спиной ждет "экзекуции". По традиции, его должны сначала облить водой, а затем обсыпать корицей. Однако что-то пошло не так: неожиданно раздался хлопок, и парня охватило пламя.

По словам одного из свидетелей происшествия, скорее всего, возгорание образовалось из-за слишком сильного пыльного облака. "В целом с ним все в порядке. У него только небольшие ожоги на ногах", – цитирует очевидца Life.ru.



