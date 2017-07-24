У пенсионерки в Москве украли 50 млрд долларов

В Москве воры вынесли из квартиры пенсионерки ювелирные украшения на сумму 137 тысяч рублей, а также наличность – 100 долларов США, 20 евро, тысячу азербайджанских манатов и 50 миллиардов зимбабвийских долларов, передает РЕН ТВ. Преступник был задержан с поличным. Им оказался 61-летний уроженец Абхазии. Все похищенное изъято.