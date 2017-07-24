В парке на востоке Москвы зарезали женщину

В полицию поступило сообщение об обнаруженном трупе по адресу Лосиноостровская улица, дом 40, строение 2. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов нашли в лесопарковой зоне тело женщины с множественными проникающими колото-резаными ранениями груди и живота, передает агентство городских новостей "Москва".

На трупе зафиксированы гнилостные изменения. По предварительным данным, с момента смерти прошло семь дней. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", тело отправлено в бюро судмедэкспертизы.