Похищенного сектантами мальчика нашли в Белоруссии

Следователи нашли пропавшего год назад пятилетнего москвича. Мальчик все это время находился на территории Беларуссии. Сейчас решается вопрос о возвращении ребенка домой. Кроме того, следствию удалось найти причастных к похищению ребенка, трое из них задержаны.

В июле 2016 года члены религиозного сообщества похитили пятилетнего мальчика из квартиры, расположенной на cевере Москвы, где он проживал с бабушкой и дедушкой. По одной из версий, ребенка могла вывезти его 26-летняя мама, которая тоже исчезла.