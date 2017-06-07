В парламенте Ирана слышна стрельба

Утром 7 июня вооруженный злоумышленник открыл огонь в парламенте Ирана. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали два человека, передает НСН.
Издание Tasnim сообщает, что стрельба продолжается. Мотивы преступника пока не известны.
#BREAKING: Reports said some people held hostage in #Iran 's parliament; fire exchanges going on— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) 7 июня 2017 г.
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