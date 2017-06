В парламенте Ирана слышна стрельба

Утром 7 июня вооруженный злоумышленник открыл огонь в парламенте Ирана. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали два человека, передает НСН.

Издание Tasnim сообщает, что стрельба продолжается. Мотивы преступника пока не известны.

#BREAKING: Reports said some people held hostage in #Iran 's parliament; fire exchanges going on