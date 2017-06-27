В Киеве взрывом уничтожило машину

На перекрестке улиц Соломенской и Механизаторов в Киеве произошел взрыв, передает Life.ru. Устройство сработало, когда там находился автомобиль. Кадры с места происшествия свидетельствуют о том, что машина полностью уничтожена.
Данные о жертвах и пострадавших уточняются. На место выехали оперативные службы города. Территория оцеплена.
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