В Киеве взрывом уничтожило машину

На перекрестке улиц Соломенской и Механизаторов в Киеве произошел взрыв, передает Life.ru. Устройство сработало, когда там находился автомобиль. Кадры с места происшествия свидетельствуют о том, что машина полностью уничтожена.

Данные о жертвах и пострадавших уточняются. На место выехали оперативные службы города. Территория оцеплена.