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Происшествия

"Джеймс Бонд" Роджер Мур умер от рака

Роджер Мур. Фото: GLOBAL LOOK press
В Британии на 90-м году жизни скончался легендарный актер Роджер Мур. Он исполнил роль агента 007 в семи кинолентах.
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Как сообщает Radiotimes, последние несколько месяцев Мур боролся с тяжелой формой онкологического заболевания.

Кинокритики не раз его называли "лучшим Бондом". Он впервые появился на съемочной площадке в 1945-м. Тогда на съемках легендарного фильма "Цезарь и Клеопатра" 17-летний юноша повстречал своего кумира – Стюарта Грейнджера.

Ходят слухи, что кандидатуру Мура на роль Джеймса Бонда предложил сам автор романов об агенте 007 – Ян Флеминг. В биографической книге Альберт Р. Брокколи утверждает, что писателю так понравилась работа Роберта в киноленте "Святой", что он утвердил артиста на главную роль без каких-либо проб.

Так или иначе, но роль спецагента Мур играл на протяжении 12 лет, тем самым установив настоящий рекорд. Сегодня он по праву считается самым долгоиграющим Бондом в истории кино.

Родственники артиста уже подтвердили изданию BBC трагическое известие. О дате и месте прощания будет сообщено позднее.

Роджер Мур. Кадр из фильма "Осьминожка"

Автор: Андрей Петрунян23 мая 2017, 16:38

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