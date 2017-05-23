"Джеймс Бонд" Роджер Мур умер от рака
Как сообщает Radiotimes, последние несколько месяцев Мур боролся с тяжелой формой онкологического заболевания.
Кинокритики не раз его называли "лучшим Бондом". Он впервые появился на съемочной площадке в 1945-м. Тогда на съемках легендарного фильма "Цезарь и Клеопатра" 17-летний юноша повстречал своего кумира – Стюарта Грейнджера.
Ходят слухи, что кандидатуру Мура на роль Джеймса Бонда предложил сам автор романов об агенте 007 – Ян Флеминг. В биографической книге Альберт Р. Брокколи утверждает, что писателю так понравилась работа Роберта в киноленте "Святой", что он утвердил артиста на главную роль без каких-либо проб.
Так или иначе, но роль спецагента Мур играл на протяжении 12 лет, тем самым установив настоящий рекорд. Сегодня он по праву считается самым долгоиграющим Бондом в истории кино.
Родственники артиста уже подтвердили изданию BBC трагическое известие. О дате и месте прощания будет сообщено позднее.
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