Молодую женщину застрелили в центре Риги

На улице Валдемара в центре Ригы было обнаружено тело женщины 1981 года рождения с огнестрельными ранениями, передает РИА Новости. По подозрению в совершении преступления была задержана ее знакомая 1982 года рождения. У нее было найдено и изъято зарегистрированное оружие. Свою вину дама признала. Мотивы преступления устанавливаются.

