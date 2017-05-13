США убили пятерых мирных жителей на северо-востоке Сирии

В результате авианалета коалиции во главе с США на населенный пункт на северо-востоке Сирии погибли пять мирных жителей, передает РИА Новости со ссылкой на Al Jazeera. Сообщается, что западная коалиция била по предполагаемым позициям боевиков в городке Эль-Курия неподалеку от Дейр-эз-Зора.

Кроме того, стало известно, что в результате ночного удара по деревне Эс-Салахия на севере Ракки погибли 11 мирных жителей, из которых четверо – дети. Сам Пентагон признает, что коалиция западных стран уже стала непосредственной причиной гибели для 352 мирных жителей Сирии и Ирака. При этом центральное командование вооруженных сил США называет даже большую цифру.