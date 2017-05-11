В Средиземном море столкнулись подлодка и торговое судно

В Средиземном море итальянская субмарина, которая направлялась на учения, столкнулась с торговым судном. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
Подлодка вернулась на базу для ремонта. Гражданский корабль продолжил плавание, передает газета "Известия".
Sommergibile Scirè urta mercantile. Nessun ferito a bordo. Il mercantile ha ripreso regolarmente la navigazione https://t.co/QZkMfIM0iK pic.twitter.com/4q39il4YHj— Marina Militare (@ItalianNavy) 11 мая 2017 г.
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