В Средиземном море столкнулись подлодка и торговое судно

В Средиземном море итальянская субмарина, которая направлялась на учения, столкнулась с торговым судном. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Подлодка вернулась на базу для ремонта. Гражданский корабль продолжил плавание, передает газета "Известия".