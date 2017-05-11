В Москве украли пакет с коллекционными крокодилами

В Москве завкафедрой Московского регионального социально-экономического института (МРСЭИ) стала жертвой вора. Неизвестный украл у нее пакет, внутри которого находились коллекционные резиновые крокодилы.
Сумма ущерба составила порядка семи тысяч рублей, сообщает агентство городских новостей "Москва". Правоохранители разыскивают злоумышленника.
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