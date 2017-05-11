В Москве украли пакет с коллекционными крокодилами

В Москве завкафедрой Московского регионального социально-экономического института (МРСЭИ) стала жертвой вора. Неизвестный украл у нее пакет, внутри которого находились коллекционные резиновые крокодилы.

Сумма ущерба составила порядка семи тысяч рублей, сообщает агентство городских новостей "Москва". Правоохранители разыскивают злоумышленника.