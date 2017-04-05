Назван подозреваемый в нападении на Расула Мирзаева

Сотрудники Следственного комитета России установили предполагаемого участника нападения на российского спортсмена Расула Мирзаева. Им оказался 23-летний уроженец Дагестана Магомед Манилов.

Предполагаемый злоумышленник объявлен в федеральный розыск, передает Life.ru. Известно, что Манилов является близким другом еще одного участника нападения Камиля Аллахвердиева.

Напомним, нападение на Расула Мирзаева произошло в ночь на 31 декабря 2016 года. Трое дагестанцев, личность одного из которых уже установлена, обстреляли его, а после избили дубинкой. Сообщалось, что дверь злоумышленникам открыла девушка, которая была в квартире со спортсменом.

