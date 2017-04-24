В Москве пациент захватил врачей скорой помощи в заложники

Пациент заблокировал врачей скорой помощи в своей квартире на Новослободской улице в Москве, передает Life.ru. На место выехали полицейские и другие экстренные службы города.
Сообщается, что мужчина вызвал бригаду врачей к себе домой, но отказался их отпускать после оказания помощи. Позже стало известно, что полицейским удалось освободить заложников.
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