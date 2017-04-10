Пропавшую 21-летнюю москвичку нашли задушенной в лесу

Пропавшая 5 апреля 21-летняя москвичка найдена убитой. Тело девушки обнаружили в лесополосе на северо-западе столицы.

По предварительным данным, москвичку убил таксист. Девушка перед смертью вызывала машину со своего мобильного. Номер телефона водителя сохранился в списке исходящих.

Как пишет Life.ru, москвичка отдыхала в клубе, после чего поехала в отель на северо-западе города с молодым человеком. Она взяла номер таксиста, подвозившего их, а выйдя из гостиницы, позвонила ему. Водитель забрал девушку около трех часов утра, но до дома так и не довез.