В Москве эвакуировали сотни человек из-за пожара в общежитии

На четвертом этаже 12-этажного общежития Академии имени Гнесиных на Хорошевском шоссе на севере Москвы произошло возгорание, передает сетевое издание m24.ru. Были эвакуированы порядка 350 человек.

Пожарные расчеты за считаные минуты ликвидировали возгорание, сообщили в столичном управлении МЧС. В результате ЧП никто не пострадал.