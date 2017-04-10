В Москве эвакуировали сотни человек из-за пожара в общежитии

На четвертом этаже 12-этажного общежития Академии имени Гнесиных на Хорошевском шоссе на севере Москвы произошло возгорание, передает сетевое издание m24.ru. Были эвакуированы порядка 350 человек.
Пожарные расчеты за считаные минуты ликвидировали возгорание, сообщили в столичном управлении МЧС. В результате ЧП никто не пострадал.
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