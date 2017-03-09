Появилось видео с места падения москвички из окна 10-го этажа

На козырьке подъезда многоэтажки в столице обнаружено тело 55-летней женщины. Инцидент произошел на улице Мусы Джалиля, передает "360 Подмосковье".
Как сообщили следователи, на трупе имеются повреждения, характерные для падения с высоты. По предварительным данным, женщина покончила жизнь самоубийством.
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