На юге Москвы найдено тело мужчины с ножевым ранением

В одной из квартир на Бирюлевской улице в столице обнаружен мертвым мужчина. Специалисты зафиксировали колото-резаное ранение груди, передает агентство "Москва".
По данным правоохранительных органов, смерть наступила примерно за шесть часов до приезда полиции. По факту случившегося проводится проверка.
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