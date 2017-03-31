Пассажиры пожаловались на сбой в работе метро Москвы

На Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) линии Московского метрополитена поезда движутся с увеличенными интервалами, сообщают пассажиры. "Особенно плохо в сторону "Выхино". Тут очень много народу собралось", – рассказал Dni.Ru очевидец. "Нам тут в вагоне не сладко. Как шпроты", – добавил пассажир.

Публикация от Мария Коледа (@iskra1905) Мар 31 2017 в 10:12 PDT

В пресс-службе столичной подземки объяснили, что сбой в движении поездов произошел из-за нестабильной работы одного светофора на линии. По состоянию на 20:14 работа светофора была восстановлена, говорится на официальной странице московского метро в Twitter. "Службы метро сработали слаженно и оперативно в восстановлении нормального движения поездов на линии", – отметили в подземке.

Таганско-Краснопресненская линия. Благодарим пассажиров за терпение и приносим свои извинения за доставленные неудобства. — Московское метро (@MetroOperativno) 31 марта 2017 г.

Впрочем, пассажиры отметили, что и после починки светофора движение на линии осуществляется со сбоями. "Мы еле ползем по перегону "Волгоградский проспект" – "Текстильщики". Народ обсуждает как им выйти", – отметил очевидец.

Публикация от Максим (@max_shestov) Мар 31 2017 в 10:02 PDT



