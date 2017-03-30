Мужчина умер после драки с прохожим на западе Москвы

Возле одного из домов по Шелепихинскому шоссе на западе Москвы работают следственные органы и полиция: там произошло убийство. По предварительным данным, из такси вышел мужчина и напал на прохожего, после чего завязалась драка, передает РЕН ТВ.

Зачинщик потасовки погиб на месте. Причиной его смерти могла стать черепно-мозговая травма.