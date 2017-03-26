В квартире на севере Москвы произошел пожар

В квартире на севере Москвы днем 26 марта произошел пожар. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать возгорание, в результате происшествия пострадал один человек.
Спасенный был передан врачам. По предварительным данным, в квартире горела мебель и личные вещи, передает агентство городских новостей "Москва". Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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