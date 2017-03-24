На Калужском шоссе случился пожар

На 45-м километре Калужского шоссе в Подмосковье произошло возгорание. По предварительным данным, пожар случился в бытовках.
На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, возгорание было локализовано. Площадь пожара составила порядка 60 квадратных метров. Пострадал один человек, сообщили в пресс-службе ведомства.
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