На Калужском шоссе случился пожар

На 45-м километре Калужского шоссе в Подмосковье произошло возгорание. По предварительным данным, пожар случился в бытовках.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, возгорание было локализовано. Площадь пожара составила порядка 60 квадратных метров. Пострадал один человек, сообщили в пресс-службе ведомства.