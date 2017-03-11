На западе Москвы ранили ножом гражданку Китая

На западе столицы напали на гражданку Китая. 33-летняя женщина была ранена ножом в грудь. Инцидент произошел на Бережковской набережной, передает Life.ru.

Пострадавшая госпитализирована. Известно, что она работает преподавателем китайского языка в Университете иностранных языков. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.