Вооруженный налетчик обстрелял бойцов Росгвардии

Убийство ополченца Гиви Корчевников покидает "Прямой эфир" Донбасс в огне Сто дней президента Трампа Дом-2

Самое читаемое

Умирающая от рака певица молит Эрнста о помощи
Интимное фото Собчак и Виторгана произвело фурор
Больной Хворостовский держится из последних сил
Как телепроект "Дом-2" рушит жизни
Украинский дизайнер изрезал лицо юной москвичке
партнеры
Четверг 9 февраля
Лента новостей
21:15
Помор с кочергой напал на полицейского
20:46
Руководители думских комитетов получат экспертную поддержку
20:46
Медведи хорошо влияют на характер волков
20:30
Как будут выглядеть машины для Путина
20:06
Хитрый Яценюк навязывается к Трампу в строители
19:53
Погоня за пьяной автоледи попала на видео
19:11
Фуркад по-свински поступил со сборной России
19:05
Киев отвернулся от напавшего на Берлин депутата
18:53
Власти ДНР выяснили личности убийц ополченца Гиви
18:31
Российско-иранский деловой форум пройдет в Тегеране
18:06
Трамп осадил русофоба Маккейна
17:47
Мужчина в поисках брата замерз насмерть в поле
17:43
С похищенными в Нигерии россиянами удалось связаться
17:38
Формула сознательной любви
17:36
Откуда берутся детские комплексы
17:34
Темнокожая "кукла Барби" покорила внешностью
17:26
В Париже построят стеклянную стену от террористов
17:22
Армен Джигарханян шокировал признанием о дочери
17:09
На Кубани таинственно исчезли брат и сестра
16:53
МВФ отказался спасать Украину
16:51
Рухнувший столб придавил пенсионерку (видео)
16:49
На чемпионате мира по биатлону разразился допинговый скандал
16:46
Почему Лукашенко устроил демарш
16:38
Солист группы "Дискотека Авария" скрывал рак
16:36
Марокко: королевство сказочной красоты
16:35
В ДТП в центре Москвы пострадал генерал
16:23
Петросян устроил потоп в центре Москвы
16:23
Нетребко возмущена присвоенным ей званием
16:20
"Колымские рассказы" перенесли на сцену
16:14
Ученые поспорили из-за письма инопланетянам
16:06
Эмин напугал видом без одежды
16:01
Копавший тоннель в сугробе школьник погиб под снегом
16:00
Порошенко напросился в гости к Трампу
15:58
Известному танцору отрезали ногу после съемки
15:58
ЕС накормил Украину новыми обещаниями
15:41
Джигурда назвал причину ухода Корчевникова
15:17
Назван самый продаваемый автомобиль в России
15:02
На Украине избили Лещенко (видео)
15:02
Одинокая британка четыре года имитировала отношения в соцсетях
14:58
Комбат Гиви готовил семью к своей смерти
14:51
После развода Буланова показала фото с другим мужчиной
14:45
Бизнес должен стать ответственным
14:36
Почему американцы путают украинцев с корейцами
14:30
Куда отправиться в день всех влюбленных
14:25
Ученые доказали умственное превосходство первенцев
14:23
Учительницу арестовали за кувырки без трусов перед классом
14:12
Следователи заявили об убийстве футболиста Чанова
14:10
Интимные проблемы Анны Калашниковой
14:10
Напуганные поляки решили мириться с Россией
14:04
Жена Тодоровского подбирает имя для второго ребенка
13:58
Миллионер извинился перед онкобольной певицей за травлю
13:54
Значение имени Любовь
13:47
Студенты назвали лучшие вузы России
13:45
Молодежь выбирает секс вместо первого свидания
13:45
Бывшая жена Башарова воет от боли из-за травм
13:42
Неожиданный поворот в деле Шепелева и Корчевникова
13:27
Гонщица Багдасарян проигнорировала заседание суда
13:25
Кремль открестился от сделки с Трампом по Украине
13:17
Звезда латиноамериканской сцены готовит подарок россиянам
13:14
Как президенты борются с недосыпом
13:09
Директор о состоянии здоровья Корчевникова
13:02
У Малышевой сдали нервы на передаче
12:52
Ревнивый амурчанин отбыл срок за покушение на соседа и убил его
12:46
Как Google наплевал на законы Германии
12:40
Муж "печенюшницы" Нуланд заявил об опасности России
12:40
Татьяна Тарасова рассказала о конфликте с Ириной Родниной
12:21
"Фаворитка Путина" станет новым президентом Франции
12:19
Валерия прилюдно расплакалась
12:13
Тимошенко обидело "туалетное рандеву" с Трампом
12:12
Мнение: Mazda 6 – роскошь и стиль в гражданском сегменте
12:02
В России отменят горящие туры
12:01
Пенсионерка замерзла насмерть у больницы под Москвой
11:38
Алла Довлатова впервые о четвертой беременности
11:37
Онкобольная певица попросила у Путина защиты от миллионера
11:32
Гиви похоронят рядом с другом Моторолой
11:32
Из Bentley московского банкира украли портфель за 200 тысяч
11:30
Пластинина после свадьбы с бизнесменом сообщила о пополнении
11:24
"Любовника" Роналду посадили в тюрьму
10:50
Нобелевку делят между Путиным и Трампом
10:45
В московской столовой избили и ограбили мужчину
10:41
Кто содержит певицу Глюк'Ozу
10:40
У России появилась новая военная угроза
10:30
В Подмосковье жертвами крупного ДТП стали три человека
10:28
Погода принесет страдания москвичам
10:22
Оскорбивший Путина ведущий оказался подлецом
10:15
Елена Летучая рассказала о ребенке
10:08
Юный житель Москвы упал с 23-го этажа и погиб
10:07
У отлучившейся в магазин москвички похитили бойцовую собаку
09:48
Уборщик метро за год заработал 16 миллионов рублей
09:45
В центре Москвы автомобиль Минобороны столкнулся с такси
09:38
Мэр города в Иркутской области задержан на рабочем месте
09:28
Меркель с отрезанной головой в руках взорвала Сеть
09:28
17-летняя дочь затмила Риз Уизерспун на красной дорожке
09:21
Столичное жилье может резко упасть в цене
09:12
Женщина покормила грудью поросенка во время интервью (видео)
09:11
Россияне молятся за здоровье Бориса Корчевникова
08:38
Пелагея обратилась к врачу с адской болью
08:38
Организатор терактов 11 сентября написал письмо Обаме
08:33
С самолетом Трампа случилось ЧП
08:30
Кара-Мурза-младший вышел из комы

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Украинский дизайнер изрезал лицо юной москвичке
Неожиданный поворот в деле Шепелева и Корчевникова
Россияне молятся за здоровье Бориса Корчевникова
У Малышевой сдали нервы на передаче
Онкобольная певица попросила у Путина защиты от миллионера
Директор о состоянии здоровья Корчевникова
Происшествия

Вооруженный налетчик обстрелял бойцов Росгвардии

прочитано 221 раз

Вечером 9 февраля в офис одной из управляющий компаний в подмосковной Балашихе ворвался вооруженный боевым пистолетом ТТ мужчина. он угрожал сотрудникам и требовал выдать ему наличные. На вызов прибыли сотрудники Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области. Нападавший открыл огонь по бойцам, передает газета "Известия". Те смогли задержать его без применения специальных средств. Задержанным оказался 55-летний местный житель. Проводится расследование.

9 февраля 2017, 21:22

комментарии

Политика

Почему американцы путают украинцев с корейцами
Кремль открестился от сделки с Трампом по Украине
Напуганные поляки решили мириться с Россией
Муж "печенюшницы" Нуланд заявил об опасности России

Шоу-бизнес

Армен Джигарханян шокировал признанием о дочери
Петросян устроил потоп в центре Москвы
Нетребко возмущена присвоенным ей званием
Эмин напугал видом без одежды

Проишествия

Украинский дизайнер изрезал лицо юной москвичке
Крестница принца Чарльза найдена мертвой
После убийства Гиви Украину приравняли к "ИГ"
Собака изуродовала москвичку и ее подругу

Lifestyle

Как изменились звезды сериала "Бандитский Петербург"
Солист группы "Дискотека Авария" скрывал рак
Марокко: королевство сказочной красоты
"Колымские рассказы" перенесли на сцену
Шоу-бизнес

Неожиданный поворот в деле Шепелева и Корчевникова

На телеканале "Россия" прокомментировали перемены в программе "Прямой эфир"
Шоу-бизнес

После развода Буланова показала фото с другим мужчиной

Поклонники буквально не узнали на снимке улыбающуюся певицу
Спорт

Фуркад по-свински поступил со сборной России

В первой гонке чемпионата мира – 2017 француз подрезал Логинова
Общество

Хитрый Яценюк навязывается к Трампу в строители

Экс-премьер Украины предложил свои услуги президенту США

Гороскоп

Три семейных кризиса Королевой и Глушко
Садальский вернется к взрослой дочери
Астрологический прогноз с 6 по 12 февраля 2017 года
Гороскоп здоровья на февраль 2017 года

Фоторепортажи

17-летняя дочь затмила Риз Уизерспун на красной дорожке
Мужчины надели корсеты и платья
Янковский сводил в кино экс-невесту Абрамовича
Как после пластики менялась Вера Алентова

Спорт

"Любовника" Роналду посадили в тюрьму
Знаменитый футболист умер после жестокого избиения под Киевом
Оставшийся без работы Слуцкий сильно похудел
Эрнст о самом громком провале Олимпиады в Сочи

Регионы

Пенсионерка замерзла насмерть у больницы под Москвой
Ревнивый амурчанин отбыл срок за покушение на соседа и убил его
Меркель родила козлу Тимуру первенца
Десятилетняя девочка спасла из горящего дома братьев и сестер
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru