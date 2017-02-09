Вооруженный налетчик обстрелял бойцов Росгвардии

Вечером 9 февраля в офис одной из управляющий компаний в подмосковной Балашихе ворвался вооруженный боевым пистолетом ТТ мужчина. он угрожал сотрудникам и требовал выдать ему наличные. На вызов прибыли сотрудники Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области. Нападавший открыл огонь по бойцам, передает газета "Известия". Те смогли задержать его без применения специальных средств. Задержанным оказался 55-летний местный житель. Проводится расследование.