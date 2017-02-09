У отлучившейся в магазин москвички похитили бойцовскую собаку

Преступники, угрожая потерпевшему ножом и пистолетом, отобрали у мужчины 20 тысяч рублей
На юго-востоке Москвы 19-летний парень упал с высоты 23-го этажа
В столице у продуктового магазина похитили стаффордширского терьера, пока хозяйка пса отлучилась за покупками. Правоохранители уже задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний уроженец Молдовы. Похититель признался, что планировал продать бойцовскую собаку, передает Life.
По словам задержанного, он срезал поводок и увел собаку. Злоумышленника даже не испугал грозный вид стаффордширского терьера без намордника.
Тренер перенесла операцию на позвоночнике
В браке певицы и стриптизера все совсем не гладко
Популярная телеведущая дала откровенное интервью
Репортеры выяснили интересные подробности о личной жизни звезды